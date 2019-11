Weltweiter Start außer in Japan und China

Gravity Co., Ltd. (NASDAQ: GRVY) hat sein Handyspiel RO: Click H5 am 13. November weltweit in vielen Regionen offiziell gestartet, Japan und China ausgenommen.

Gravity Co., Ltd. hat sein Handyspiels RO: Click H5 am 13. November weltweit in vielen Regionen offiziell gestartet, Japan und China ausgenommen. RO: Click H5 ist eine internationale Version von Ragnarok Click H5. Das Handyspiel zählt zum Genre der Action-Click-RPGs und ist dazu konzipiert, die Fähigkeiten von Spielfiguren besonders leicht nutzen und Gegenstände durch einfaches Antippen des Geräts einzusammeln zu können. RO: Click H5 steht ab sofort im Google Play Store und Apple App Store zum Download bereit. (Grafik: Business Wire)

RO: Click H5 ist eine internationale Version von Ragnarok Click H5, das im April in Korea erschienen war. Das Handyspiel zählt zum Genre der Action-Click-RPGs und ist dazu konzipiert, die Fähigkeiten von Spielfiguren besonders leicht nutzen und Gegenstände durch einfaches Antippen des Geräts einzusammeln zu können. Weitere Vorzüge des Spiels sind integrierte Anleitungen und zusätzliche nützliche Funktionen.

Spieler aus aller Welt können RO: Click H5 auf Englisch, Deutsch, Französisch, Indonesisch, Thailändisch, Russisch, Portugiesisch, Koreanisch und traditionellem und vereinfachtem Chinesisch nutzen.

Seit dem Start der Voranmeldungen am 18. Oktober war die Zahl der Voranmeldungen auf über 470.000 Spieler angewachsen. Gravity belohnt die Spieler anlässlich des Events mit 150 Emperiums, 5 Hyper-Attack-Levels 1, 2 und 3 sowie 50 Zeny Boxen. Außerdem können die Spieler während des 7-tägigen Log-in-Events beim Spielen eine Fülle von Gegenständen einsammeln, darunter 250 Emperiums.

Gravity plant, sein globales Geschäft nicht nur durch die Internationalisierung vorhandener Spiele, sondern auch durch die Entwicklung neuer Spiele weiter auszubauen.

RO: Click H5 steht ab sofort im Google Play Store und Apple App Store zum Download bereit.

Weitere Informationen über RO: Click H5 erhalten Sie unter www.roclickh5.com.

Über GRAVITY Co., Ltd.

Gravity wurde im April 2000 gegründet. In der Frühphase der südkoreanischen Gamingbranche war Gravity das einzige südkoreanische Spieleunternehmen, das NASDAQ-gelistet war. Gravity bietet eine breite Genrepalette von Spielen, die auf Ragnarok IP basieren, einschließlich Ragnarok Online und Mobile Ragnarok M: Eternal Love, und verfügt damit über eine der größten Nutzerbasen weltweit.

