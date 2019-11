DAX-Anleger bekommen kalte Füße, Daimler setzt den Rotstift an

Am heutigen Donnerstag wollte im DAX keine besonders gute Stimmung aufkommen. Der Angriff auf das Allzeithoch blieb aus.

Das war heute los. Neben einigen von Anlegerseite negativ aufgenommenen Unternehmensnachrichten machten sich erneut Unsicherheiten darüber bemerkbar, ob es im Handelsstreit zwischen China und den USA tatsächlich zu einer Teileinigung kommen würde. Außerdem konnten die Konjunkturdaten niemanden vom Hocker reißen.

Zunächst drückten die Oktober-Daten zur chinesischen Industrieproduktion auf die Stimmung. Die Produktion wuchs im Vorjahresvergleich um 4,7 Prozent, während Marktexperten laut Reuters im Schnitt mit einem Plus von 5,4 Prozent gerechnet hatten. Offenbar hat die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt mit dem Handelsstreit mit den USA zu kämpfen.

Hierzulande stand das deutsche BIP-Wachstum im dritten Quartal im Fokus. Zwar wuchs die größte Volkswirtschaft Europas zwischen Juli und September gegenüber dem Vorquartal um 0,1 Prozent, so dass eine so genannte "technische Rezession" verhindert werden konnte. Großer Jubel blieb am Markt trotzdem aus.

Den vollständigen Artikel lesen ...