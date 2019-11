CarMax - der US-Gebrauchtwagenhändler gibt Vollgas!

Breakout - Tradingstrategie

Symbol:ISIN:CarMax zählt zu den größten Gebrauchtwagenhändlern in den Vereinigten Staaten. Das Geschäftskonzept des Unternehmens umfasst: niedrige Preise, breitgefächerte Auswahl, hochwertige Fahrzeuge sowie kundenfreundlicher Service. Jährlich vertreibt der Gebrauchtwagenspezialist über 580.000 Gebrauchtwagen in seinen Filialen, die überwiegend im Südosten und mittleren Westen der USA verteilt sind. Weitere 370.000 Autos werden über Auktionen an die Kunden gebracht.Bei 96,50 USD hat sich ein Widerstand gebildet. Die Aktie hat von diesem Bereich aus wieder zurück zum gleitenden Durchschnitt EMA 20 korrigiert, um von dort aus wieder nach oben zu laufen. Der Widerstand wurde nun mehrmals getestet. Ein Breakout könnte kurz bevor stehen. Mit einer dynamischen Bewegung nach oben sollte gerechnet werden.Den Long-Einstieg könnte man vornehmen, wenn die Aktie den Breakout aus dem Widerstandsbereich bei 96,50 USD vollzieht. Hier ist auf Intraday Setups zu achten. Der Stopp würde bei aggressiveren Tradern unter die Breakout-Kerze gehen. Längerfristig orintierte Trader können der Aktie auch mehr Luft geben, und den Bereich unter dem Tief bei 93 USD wählen. Hier verläuft auch der EMA 20.Meine Meinung zu CarMax ist bullisch