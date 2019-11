Die Raiffeisen Centrobank (RCB) bleibt nach der Zahlenvorlage der Polytec in der Vorwoche vorsichtig und bewertet die Titel weiter mit "Hold". Das Kursziel für Aktien des oberösterreichischen Autozulieferers liegt ebenfalls unverändert bei 9,50 Euro. Am Donnerstag sind die Polytec-Aktien an der Wiener Börse bei 9,28 Euro aus dem Handel gegangen.

Die Geschäftszahlen zum dritten Quartal hätten die Erwartungen verfehlt, das Unternehmen habe seinen Ausblick auf das Gesamtjahr 2019 gesenkt, schreibt RCB-Analyst Markus Remis in seiner neuen Studie. "Wir anerkennen, dass das Management die sich abschwächende Nachfrage antizipiert und frühzeitig Maßnahmen zur Kostenreduktion eingeleitet hat, aber der Gegenwind ist stark", begründet Remis seine abwartende Haltung.

Die Übernahme des Automotive-Geschäftsbetrieb der insolventen deutschen Wayand beurteilt der RCB-Analyst positiv. Insgesamt sei die Polytec gut darauf vorbereitet, vom nächsten Aufschwung zu profitieren. Derzeit sei es aber noch zu früh, um einzusteigen.

Die Prognosen für den Gewinn pro Aktie liegen bei 1,01 Euro (2019) sowie bei 1,17 Euro (2020) und wurden damit gegenüber der vorangegangenen Analyse etwas gesenkt.

Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) dkm

AFA0130 2019-11-14/18:48

ISIN: AT0000A00XX9