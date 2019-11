EQS Group AG veröffentlicht Ergebnisse für das 3. Quartal und senkt Prognose für das Geschäftsjahr 2019 DGAP-Ad-hoc: EQS Group AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Prognoseänderung EQS Group AG veröffentlicht Ergebnisse für das 3. Quartal und senkt Prognose für das Geschäftsjahr 2019 14.11.2019 / 18:50 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- EQS Group AG veröffentlicht Ergebnisse für das 3. Quartal und senkt Prognose für das Geschäftsjahr 2019 Geringeres Wachstum durch Verzögerungen beim Onboarding - bislang über 120 Kunden auf neues COCKPIT migriert München - 14.11.2019 Die EQS Group AG (ISIN: DE0005494165) setzt ihre positive Unternehmensentwicklung auch nach neun Monaten des Jahres 2019 fort und wächst im 3. Quartal stärker als in den Vorquartalen. Der Konzern erzielte in den Monaten Juli bis September Umsatzerlöse in Höhe von EUR 7,88 Mio. Dies entspricht, bereinigt um die Umsätze der zum Halbjahr 2019 entkonsolidierten ARIVA.DE AG, einem Zuwachs von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das EBITDA erhöhte sich unter Berücksichtigung der Bilanzierungsrichtlinien von Leasingverträgen nach IFRS 16 auf TEUR 499 (bereinigt TEUR 41). Der Konzernüberschuss belief sich aufgrund des Gewinns aus dem Verkauf der ARIVA.DE AG auf EUR 1,73 Mio. Das Ergebnis je Aktie beträgt demnach EUR 1,21. Für die ersten neun Monate ergibt sich folgendes Bild: Der Umsatz beträgt EUR 26,58 Mio. (+3%), das EBITDA stieg unter Berücksichtigung von IFRS 16 auf TEUR 649 (bereinigt TEUR -722), der Konzernüberschuss beläuft sich auf TEUR -722. Das Ergebnis je Aktie beträgt EUR -0,43 (Vorjahr EUR -1,59). Bereinigt um die Konsolidierungseffekte der ARIVA.DE AG stieg der Umsatz um 12 Prozent auf EUR 23,09 Mio. bei einem EBITDA von TEUR 392 gegenüber TEUR -628 im Vorjahreszeitraum. Das Umsatzwachstum ist in den ersten neun Monaten mit 12 Prozent (bereinigt) geringer ausgefallen als erwartet. Die verspätete Fertigstellung von einzelnen CRM- und Mailing-Funktionen im COCKPIT und beim Policy Manager führte zu einer Verschiebung des Onboardings der Kunden auf die neue Plattform und damit verbunden zu geringeren Umsatzsteigerungen als geplant. Dies konnte unter den Vorzeichen einer sich abschwächenden Konjunktur und damit einhergehend ausbleibenden Börsengängen bislang nicht anderweitig kompensiert werden. Geringere Erlöse bei XML-Einreichungen sowie längere Verkaufsprozesse bei Integrity Line belasten zusätzlich. Daher passt der Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr 2019 wie folgt an. Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2019 Der bislang prognostizierte bereinigte Umsatzanstieg um 18 bis 25 Prozent wird nun in einer Spanne von 10 bis 15 Prozent erwartet. Die EQS Group AG hat mit Wirkung zum 1.7.2019 ihre Beteiligung an der ARIVA.DE AG vollständig veräußert. Die Entscheidung beruht auf der strategischen Ausrichtung der EQS Group AG auf die Bereiche Corporate Compliance und Investor Relations. Das Closing fand Mitte Juli statt. Durch die Entkonsolidierung der ARIVA.DE AG zum 1.7.2019 und der jetzigen Prognosesenkung plant der Vorstand für das Geschäftsjahr 2019 mit einem Umsatz von EUR 35,2 Mio. bis EUR 36,6 Mio. (vorher: EUR 37,5 Mio. bis EUR 39,5 Mio.). Der bereinigte Umsatz soll zwischen EUR 31,7 Mio. bis EUR 33,1 Mio. betragen (vorher: EUR 34,0 Mio. bis EUR 36,0 Mio.). Aufgrund von geringeren sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von rund EUR 1,8 Mio. durch die Effekte aus IFRS 16 (Änderung der IFRS-Bilanzierungsrichtlinien von Leasingverträgen) erwarten wir nun ein EBITDA von EUR 2,3 Mio. bis EUR 3,3 Mio. (vorher: EUR 2,8 Mio. bis EUR 3,8 Mio.). Bereinigt um die Effekte aus IFRS 16 wird das EBITDA zwischen EUR 0,5 Mio. und EUR 1,5 Mio. erwartet (vorher: EUR 1,0 Mio. bis EUR 2,0 Mio.). Für die erstmals eingeführte Kennzahl Neu-ARR, die das vertraglich neu abgeschlossene wiederkehrende Geschäftsvolumen beziffert, erwarten wir nun ein Volumen von EUR 3,2 Mio. bis EUR 3,6 Mio. (vorher: EUR 4,0 Mio.). Zudem wird das Neukundenwachstum mit 310 - 350 Kunden (vorher: bis zu 400) geringer ausfallen. Der Vorstand erläutert die Geschäftsergebnisse am 15.11.2019 um 11:00 Uhr (MEZ) in einer Telefonkonferenz. Diese wird unter www.eqs.com live im Internet übertragen. Weitere Hinweise: Die Zahlen für 9M 2019 sind untestiert. Unternehmensmitteilungen der EQS Group AG erhalten Sie auch kostenlos und unverzüglich auf ihr mobiles Endgerät: per DGAP News App direkt auf ihre AppleWatch oder das iPhone (http://newsapp.dgap.de). Die EQS Group ist ein internationaler Anbieter von regulatorischen Technologien (RegTech) in den Bereichen Corporate Compliance und Investor Relations. Mehrere tausend Unternehmen weltweit schaffen mit der EQS Group Vertrauen, indem sie komplexe Compliance-Anforderungen erfüllen, Risiken minimieren und transparent mit Stakeholdern kommunizieren. Die Produkte der EQS Group sind in der cloud-basierten Software EQS COCKPIT gebündelt. Damit lassen sich Compliance-Workflows in den Bereichen Hinweisgeberschutz und Case Management, Richtlinien-Management, Insiderlistenverwaltung und Meldepflichten professionell steuern. Börsennotierte Unternehmen nutzen zudem ein globales Newswire, Investor Targeting und Kontaktmanagement, IR Webseiten, digitale Berichte und Webcasts für eine effiziente und sichere Investorenkommunikation. Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit über 350 Mitarbeitenden in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten. Kontakt: André Marques CFO Tel.: +49 89-21029833 Mob.: +49 175-5250009 Email.: andre.marques@eqs.com --------------------------------------------------------------------------- 14.11.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 