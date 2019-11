In der Aktie des Zahlungsdienstleisters WIRECARD steigt die Spannung. Denn das Wertpapier nähert sich wieder der Monatsspitze bei 122,50 Euro (auf Schlusskurs-Basis). Sollte hier ein technischer Ausbruch erfolgen, dürften am Markt die Karten neu gemischt werden. WIRECARD selbst tut einiges dafür, dass die Stimmung gegenüber dem Wert wieder positiver wird.Bildnachweis: © Wirecard AGSo konnte man am Donnerstag melden, dass man einen weiteren chinesischen Kunden für sich gewinnen konnte. Dabei handelt es sich um den Zahlungsabwicklung YEEPAY, der nach vorliegenden Informationen vor allem mit großen Reisebüros und Fluglinien aus dem Reich der Mitte zusammenarbeitet. WIRECARD soll in diesem Zusammenhang zukünftig Zahlungsdienstleistungen außerhalb von China anbieten.

Den vollständigen Artikel lesen ...