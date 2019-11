Die Nachricht sorgte heute für ein Luftloch im Aktienkurs der CTS Eventim (DE0005470306): Denn die CTS Eventim AG & Co. KGaA wurde heute von der KPS Stiftung über Verkauf eines Aktienpakets in Höhe von 4,375 % der Stimmrechte bzw. von 4,2 Mio. Aktien an internationale Investoren informiert. Die KPS Stiftung, über die der CTS-Eventim-Gründer und Vorstandschef Klaus Schulenberg seine Anteile hält, werde aber mit 38,83 % der Stimmrechte weiterhin größter Aktionär von CTS Eventim bleiben. Zudem teilte die Stiftung mit, dass über den heutigen Verkauf von Anteilen an der CTS Eventim AG & Co. KGaA und der damit einhergehenden 180-tägigen Lock-up-Periode hinaus derzeit keine weitere Reduzierung des Anteils geplant ist.

Den vollständigen Artikel lesen ...