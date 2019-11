Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR



Hochdorf (pta030/14.11.2019/20:30) - Der Verwaltungsrat der HOCHDORF-Gruppe hat Jürgen Brandt zum neuen CFO und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Er wird seine Tätigkeit am 18. November aufnehmen.



Jürgen Brandt ist ein erfahrener Finanzfachmann, der in den letzten 15 Jahren bei Von Roll Inova, Austrian Energy & Environment Group und Sulzer als CFO engagiert war und seit 2015 für verschiedene mittelständische Unternehmen als temporärer Finanzchef wirkte. Zudem ist Jürgen Brandt seit 2013 Mitglied des Verwaltungsrats und Vorsitzender des Prüfungsausschusses der börsenkotierten Bobst SA.



Der bisherige Amtsinhaber Marcel Gavillet, der seit 2003 für die HOCHDORF-Gruppe tätig ist, wird im Unternehmen verbleiben und Spezialprojekte im Finanzbereich übernehmen.



