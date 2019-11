Noch hat Ford seinen Elektro-SUV Mustang Mach-E nicht offiziell vorgestellt. Credit Suisse ist sich aber sicher, dass der Konkurrent Tesla und sein Model 3 im nächsten Jahr Marktanteile kosten wird. Am Sonntag will Ford den mit Spannung erwarteten Elektro-SUV präsentieren. Der bisher als vom legendären Mustang inspiriert angepriesene Mach-E trägt den Namen Mustang jetzt auch offiziell. Auch wenn Ford den Mustang Mach-E wohl erst im Herbst 2020 in den USA, Kanada und Europa in den Handel bringen wird, sorgt sich mancher Analyst schon um die möglichen Auswirkungen auf den derzeitigen ...

