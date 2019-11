Freiburg (ots) - Zulieferer und Arbeitnehmer ins Boot zu holen, wird für die Konzernspitzen alles andere als ein Spaziergang, wurde diesen Gruppen doch in den vergangenen Jahrzehnten wieder und wieder das Gefühl gegeben, nur Kostenfaktoren zu sein, die ein besseres Konzernergebnis verhindern. Vor diesem Hintergrund erscheint es nicht eben geschickt, wenn auch bei den aktuellen Meldungen allein die Personalkosten in den Fokus der Sparziele gerückt werden. Und auch die wohlfeilen Klagen über zu wenige und schlecht ausgebildete Fachkräfte müssen vor den Sparfolien der Vorstände von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fast schon als Verhöhnung empfunden werden. Gerade in Baden-Württemberg ist angesichts der - fraglos notwendigen - Neuausrichtung der Automobilindustrie die Politik gefordert, den Menschen Alternativen aufzuzeigen. Das kann durch Förderung zukunftsfähiger Industriesektoren aber auch direkt im Bildungssystem geschehen. Dort muss der Grundstein dafür gelegt werden, dass junge Leute in der erneuerten Autoindustrie ihren Platz finden. Nur wer das Gefühl hat, gebraucht zu werden, wird Transformationen mittragen und betreiben. http://mehr.bz/khs265l



