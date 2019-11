Das Abgeordnetenhaus hat einen neuen Vorsitzenden: den Morales-Anhänger Daniel Choque. Er will mit der Interimsregierung zusammenarbeiten.

Das Abgeordnetenhaus in La Paz, in Bolivien, hat am Donnerstag einen Morales-Anhänger zu seinem neuen Vorsitzenden gewählt. Der Fraktionschef von Morales' "Bewegung zum Sozialismus" (MAS), Daniel Choque, setzte sich mit der MAS-Mehrheit im Parlament durch. Sein Vorgänger legte am Sonntag inmitten der Proteste gegen den inzwischen zurückgetretenen Präsidenten Evo Morales sein Amt nieder.

Choque bezeichnete die Entwicklung, die zum Rücktritt von Morales führte, als Staatsstreich. Er erklärte sich aber zugleich zur Zusammenarbeit mit der Interimsregierung bereit, um die Neuwahlen zu organisieren. Die Abgeordnetenkammer wolle die Befriedung Boliviens, erklärte er. Choque kündigte eine Gesetzesvorlage an, mit der das Militär nach dem Machtwechsel in die Kasernen zurückgeschickt und die öffentliche Sicherheit wieder allein der Polizei überlassen werden soll.

Evo Morales, der das Andenland seit 2006 als erster indigener Präsident regiert hatte, war am Sonntag nur drei Wochen nach seiner umstrittenen Wiederwahl auch unter dem Druck von Militär und Polizei zurückgetreten. Der Sozialist, der für eine vierte Amtszeit kandidierte, hatte sich nach der Abstimmung am 20. Oktober zum Sieger in der ersten Runde erklärt. Die Opposition und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...