Stuttgart (ots) - Für Arbeitnehmervertreter muss der Kapitalmarkttag, auf dem Daimler-Chef Ola Källenius Analysten in London seine Strategie präsentierte, eine herbe Enttäuschung gewesen sein. Nicht nur wegen der Strategie, die beim Personalabbau noch über das hinausging, was ohnehin bekannt war. Vielmehr gaben die Börsianer den Beschäftigten einen Einblick in ihre eigene Denkweise: Manch einer hält das Unternehmen ebenfalls für kurzsichtig, aber nicht wegen eines zu harten, sondern eher wegen eines zu nachsichtigen Umgangs mit den Beschäftigten. Warum lässt Daimler im Vergleich zur Konkurrenz so vieles durch die eigenen Mitarbeiter erledigen? Wohl selten wurde so offenkundig, welch einen Druck die Börse auf Daimler ausübt.



