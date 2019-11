Düsseldorf (ots) - Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat es abgelehnt, für eines der beiden Kandidatenduos in der Stichwahl für den SPD-Parteivorsitz zu werben. "Ich habe mich bewusst nicht für ein Kandidatenduo ausgesprochen, weil ich möchte, dass die Parteimitglieder unbeeinflusst über ihre neuen Vorsitzenden abstimmen", sagte Schulze der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag). Natürlich müsse das jede und jeder für sich selbst abwägen, aber sie finde: "Es passt nicht zu einer solchen Basisabstimmung, wenn Spitzenpolitiker oder Gremien der Landesverbände Empfehlungen abgeben, wer gewählt werden soll." Das müsse jetzt wirklich von den Mitgliedern entschieden werden. "Und dieses Wahlergebnis gilt es dann anzunehmen und zu respektieren", sagte Schulze. Zuvor hatten sich Schulzes sozialdemokratische Kabinettskollegen Franziska Giffey (Familie) und Heiko Maas (Außen) für das Duo Olaf Scholz und Klara Geywitz als künftige SPD-Vorsitzende ausgesprochen. Das Team tritt ab dem 19. November in einer Stichwahl gegen Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken an. An diesem Freitagabend entscheidet zudem der Landesvorstand der nordrhein-westfälischen SPD, ob er eine Wahlempfehlung aussprechen wird. Das Gremium hatte einst den Kölner Walter-Borjans und seine Mitbewerberin Esken als Kandidaten nominiert und ihnen damit eine Teilnahme an dem Auswahlprozess ermöglicht.



