LOS ANGELES, Nov. 15, 2019("Imperial Capital"), gab heute bekannt, dass Mark Green dem Unternehmen als Head of Special Situations and Structured Credit beigetreten ist. Mark Green wird von New York aus verantwortlich sein für die Erweiterung der Kreditvergabe-, Trading- und Investmentbankingaktivitäten von Imperial Capital durch ereignisbezogene Situationen, Fachkenntnis in Strukturierung und Investmentstrategien, die es Kunden erlauben, wertvolle Lösungen für Probleme zu entwickeln, die sich ihnen stellen, und von Marktgelegenheiten in einer Reihe von Anlageklassen zu profitieren.



"Mark hat eine hervorragende Bilanz, was Investitionen, das Führen von Teams und den Aufbau von Unternehmen angeht, und wir sind begeistert, dass er unserem Unternehmen beitritt. Strukturierte Kredite sind eine wichtige strategische Priorität und Mark bringt eine starke Transaktionserfahrung und Kundenbeziehungen mit sich und ist der richtige Partner, um das Wachstum voranzubringen. Da ich mit ihm in der Vergangenheit zusammengearbeitet habe, weiß ich, dass er einen neuen Wettbewerbsvorteil liefern und unsere Kreditfähigkeiten für Kunden erweitern wird", so Tim Sullivan, Head of US Credit.

Mark Green sagte: "Ich bin begeistert, zu Imperial Capital hinzuzukommen, und dankbar für die Gelegenheit, dieses Geschäft zu leiten. Das Unternehmen ist gut positioniert, um seine Fähigkeiten zu erweitern, und ich freue mich darauf, innovative und strategische Lösungen für Kunden zu liefern und dabei attraktive risikobereinigte Renditen für die aktuellen und zukünftigen Investoren von Imperial Capital zu verfolgen."

Bevor er zu Imperial Capital kam, war Mark Green der Managing Partner und Chief Investment Officer von Chatham Road Capital, einem kreditfokussierten Investmentunternehmen, das er mitbegründete und das Marktungleichgewichte und Ineffizienzen in öffentlichen und privaten Märkten ausnutzt. Vor der Gründung von Chatham Road Capital diente Mark Grenn als Managing Director bei Leucadia National Corporation, wo er die Investmentaktivitäten in Immobilien und Sondersituationen managte. Darüber hinaus leitete Mark Green die ursprünglich bei der Jeffries Group (eine Tochtergesellschaft von Leucadia) aufgebaute CRE-Plattform und war integral für die Gründung von Jefferies LoanCore, LLC, einem breit angelegten Finanzunternehmen, das Schuldinstrumente im Zusammenhang mit dem kommerziellen Immobilienmarkt in den USA und im Vereinigten Königreich herausgebracht hat.

Bevor er Leucadia und Jefferies beitrat, diente Mark Green als ein Senior Executive in den Immobilienkonzernen von UBS, Eurohype AG und CIBC World Markets und hielt außerdem Positionen bei The Blackstone Group und Ernst & Young.

Mark Green hat einen MBA-Abschluss von der Columbia Business School und einen BS-Abschluss von Skidmore College.

Über Imperial Capital, LLC

Imperial Capital, LLC ist eine Full-Service-Investmentbank, die eine einzigartig integrierte Plattform mit umfangreichen Dienstleistungen für institutionelle Investoren und Unternehmen des mittleren Marktsegments anbietet. Wir bieten anspruchsvolle Vertriebs- und Trading-Services für institutionelle Investoren sowie eine große Auswahl an Services wie Investmentbanking-Beratung, Kapitalmärkte und Umstrukturierung für Unternehmenskunden des mittleren Marktsegments an. Zusammen mit unserer eigenen Forschung und unserer Sales- und Trading-Desk-Analyse bieten wir Investmentanalyse für die gesamte Kapitalstruktur eines Kreditgebers an, einschließlich Bankkredite, Schuldtitel, den Hybrid-/Bankkapitalmarktplatz.

Über Imperial Capital (International), LLP

Imperial Capital International, gegründet 2011, ist ein angeschlossenes Unternehmen von Imperial Capital, LLC mit einem Büro in der Londoner Innenstadt. Ergänzend zum bestehenden Franchise von Imperial Capital für den Vertrieb von Unternehmenskrediten und Trading hat Imperial Capital International das Imperial-Capital-Franchise auf den EWR ausgeweitet. Das Unternehmen konzentriert sich auf das gesamte Kreditspektrum und verfolgt einen Forschungsansatz für die gesamten Kapitalstrukur, um Vertriebs- und Trading-Services für seine Unternehmenskunden zu ergänzen.