GIS-Experten zeigen, wie Location Intelligence kluges Design und Planung ermöglicht

Esri, der weltweit führende Anbieter von Location Intelligence, nimmt an der diesjährigen Autodesk University Conference in Las Vegas teil, die vom 19. bis 21. November 2019 im Las Vegas Sands Convention Center stattfindet. Experten von Esri werden vor Ort diskutieren, wie Fachleute für Geoinformationssysteme (GIS) in den Bereichen Architektur, Ingenieurwesen und Bauwesen (Architecture, Engineering and Construction, AEC) Felddaten sammeln und analysieren, eine effiziente und nachhaltige Infrastruktur entwerfen und die möglichen Auswirkungen auf die Umwelt verstehen können.

Esri ist kürzlich eine Partnerschaft mit Autodesk eingegangen, um die nahtlose Integration und gemeinsame Nutzung von GIS-Daten für Unternehmen und Einrichtungen im AEC-Bereich mit einem neuen Angebot, ArcGIS AEC Collections, zu verbessern. Diese sorgfältig ausgewählten Kombinationen der ArcGIS-Produkte von Esri helfen Designern und Ingenieuren, intelligentere, effizientere Gebäude und Infrastrukturen zu entwerfen. Die ArcGIS AEC Collections werden von Dienstag, den 19. November, bis Donnerstag, den 21. November, am Esri-Stand Nr. INF130 auf der Messe präsentiert.

Wer

Stephen Brockwell, Senior Product Owner von Esri

Wann

Mittwoch, 20. November 2019

Was

Symposium mit dem Thema Smart Cities und intelligente Infrastruktur: "Wie intelligente Städte das Wohlbefinden ihrer Bewohner und Unternehmen verbessern"

9:00 10:00 Uhr

Diese Präsentation untersucht, wie intelligente Städte Daten und integrierte Technologien nutzen können, um das tägliche Leben ihrer Bewohner und Unternehmen zu verbessern. Stephen Brockwell von Esri wird die Rolle von Building Information Modeling (BIM) und GIS-Daten bei der Bereitstellung des geografischen Kontexts zur Lösung der realen Probleme erläutern, mit denen die heutigen Ballungszentren konfrontiert sind, einschließlich Fragen der Sicherheit, des Wohlstands und des sozialen Engagements. Beispiele sind eine große europäische Stadt, in der Big Data und maschinelles Lernen dazu beigetragen haben, praktische Lösungen für Probleme im Zusammenhang mit Energie, Verkehr und städtischer Straßenbeleuchtung zu finden.

"Einsatz von Autodesk und Esri für Smart Cities: Die Schnittstelle von Engineering und GIS"

14:45 15:45 Uhr

Brockwell wird erläutern, wie Benutzer auf die Möglichkeiten von BIM- und GIS-Integrationen zugegriffen haben, um den geografischen Kontext im gesamten Entwicklungsprozess einzuführen. Es werden spezifische Workflows gezeigt, um den geschäftlichen Wert dieser Integrationen zu veranschaulichen und wie sie den Planungs- und Entwurfsprozess beeinflussen.

Wo

Las Vegas Sands Convention Center

3355 South Las Vegas Boulevard

Las Vegas, NV 98109, USA

Erfahren Sie mehr über das Symposium zu Smart Cities und intelligenter Infrastruktur an der Autodesk University 2019.

