Worüber schon länger spekuliert wurde, ist nun offiziell: Amazon plant eine eigene Supermarkt-Kette und dringt weiter in den Einzelhandel vor.? Amazon bald mit eigener Supermarkt-Kette? Neueröffnung erstmals in Los Angeles geplant? Zweck: Vorstoß in Lebensmittelhandel und Verbesserung der LieferketteIn den USA ist das Geschäft mit Lebensmitteln ein äußerst lukratives: Bis zu 800 Milliarden US-Dollar werden jedes Jahr umgesetzt, wie die SZ schreibt. Bemerkenswert ist dabei, dass ...

