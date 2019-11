Die Ölpreise haben in diesem Jahr eine ungewöhnlich starke Schwankungsbreite aufgewiesen. Der TOTAL-CEO wagt einen Ausblick auf das kommende Jahr und prognostiziert, wann die OPEC Maßnahmen ergreifen muss.? Schwache Nachfrage nach Rohöl für 2020 erwartet? TOTAL-Chef glaubt an weitere nötige Produktionskürzungen durch die OPEC? Auch andere Experten sehen schwieriges Jahr vorausAktuell hält die Organisation erdölexportierender Länder, OPEC, in Sachen Produktionskürzungen bei Öl die ...

