Datacolor im Geschäftsjahr 2018/19

Weiterhin massgebliche Investitionen in neue Produkte und Vertriebsausbau - Dividende von CHF 15 je Aktie vorgeschlagen

Datacolor AG erzielte im Geschäftsjahr 2018/19 einen Nettoumsatz von USD 78,8 Mio. (Geschäftsjahr 2017/18: USD 81,1 Mio.), entsprechend einem Rückgang zum Vorjahr um -2,9%, in Lokalwährung um -2,2%. Auf vergleichbarer Basis, unter Ausklammerung der zwei grossen Einmalaufträge im Vorjahr, steigerte Datacolor den Umsatz um 5%. Die Bruttogewinnmarge erreichte hohe 65,7% (65,3%). Das operative Ergebnis EBITDA betrug USD 7,5 Mio. (USD 8,4 Mio.), die EBITDA-Marge 9,6% (10,3%), das EBIT USD 5,6 Mio. (USD 6,2 Mio.) und die EBIT-Marge 7,1% (7,6%). Der Rückgang des operativen Ergebnisses begründet sich mit den neuen und um über USD 0,6 Mio. massiv höheren US-Importzöllen auf in China hergestellten Instrumenten sowie Einmalkosten von rund USD 1,0 Mio. für Anpassungen der Organisation und der Rechtsstruktur der Datacolor. Das Finanzergebnis fiel mit USD -1,2 Mio. negativ aus. Die Verwerfungen am Kapitalmarkt im ersten Quartal konnten trotz einer deutlichen Erholung bis Ende des Geschäftsjahrs 2018/19 nicht vollständig kompensiert werden. Das Finanzergebnis war zudem mit USD -0,5 Mio. von ungünstigen Wechselkursentwicklungen belastet. Der Rückgang des Finanzergebnisses wurde von den um USD 1,4 Mio. deutlich tieferen Ertragssteuern mehr als kompensiert und die Datacolor weist im Geschäftsjahr 2018/19 einen Reingewinn von USD 3,6 Mio. (USD 4,1 Mio.) aus. Der Gewinn pro Aktie betrug USD 21,84 (USD 25,29). Am Bilanzstichtag, 30. September 2019, verfügte Datacolor über eine substanzielle Nettoliquidität (inklusive Finanzanlagen) von USD 44,2 Mio. (30. September 2018: USD 40,6 Mio.). Die Eigenkapitalquote lag mit 63,1% auf dem soliden Vorjahresniveau.

Gleichmässige geografische Umsatzverteilung

Datacolor zählt mit ihren leicht zu bedienenden, innovativen Lösungen international zu den führenden Unternehmen für hochpräzise Farbmanagementlösungen. Im Geschäftsjahr 2018/19 baute Datacolor ihre starke Marktposition mit der Lancierung neuer Produkte und einer kundenorientierten, globalen Vertriebs- und Serviceorganisation weiter aus. Rund 36,2% (34,4%) des Umsatzes wurde in der Region Asien-Pazifik erzielt, 34,3% (34,0%) stammten aus Europa, und der Umsatzanteil der Region Nord- und Südamerika betrug 29,5% (31,6%).

Technologieführung mit innovativen Lösungen

Im Berichtsjahr lancierte Datacolor wiederum mehrere innovative Farbmesslösungen für Kunden in der Textil- und Bekleidungsindustrie, der Farben-, Lack- und Kunststoffproduktion sowie im Consumer-Markt. Dazu zählen:

ColorReader, ein hochpräzises, kostengünstiges Kleinfarbmessgerät. Das extrem kompakte Instrument kann über Bluetooth mit einer Smartphone-App zur Farbauswertung verbunden werden und ermöglicht es, Farben in Sekundenschnelle auf beliebigen Vorlagen zu messen und in Verbindung mit der ColorReader-App exakt zu definieren.

SpyderX, das neuste Produkt der erfolgreichen Spyder-Produktfamilie zur präzisen Farbkalibrierung von Bildschirmen für Fotografen, Videoproduzenten und Kreativprofis.

Die webbasierte Softwarelösung ColorHub, die Farbanalysen und die Online-Kommunikation in Echtzeit zwischen Produzenten und Zulieferern unterstützt.

Servicepakete, die den Kunden in der Textil- und Bekleidungsindustrie eine Reduktion der Entwicklungskosten und eine Zertifizierung der hohen Farbqualität in der Zulieferkette ermöglichen.

Im Berichtsjahr wurde zudem die Vermarktung des im Vorjahr vorgestellten SpectraVision-Systems intensiv vorangetrieben. SpectraVision ist ein insbesondere auch für internationale Handelsketten attraktives Farbmesssystem, mit dem Farben auf bisher nicht messbaren Materialien einschliesslich mehrfarbiger Drucke und Verzierungen sowie gemusterten Stoffen gemessen und digital kommuniziert werden können. SpectraVision kann die Zeitspanne von der ersten Konzeptskizze bis zum fertigen Produkt beim Kunden um bis zu 50% verkürzen. Weiter arbeitet Datacolor mit Adobe zusammen, um das professionelle Farb-Lookup-Tool ColorReaderPRO mit dem neuesten Photoshop Plugin für den Adobe Textile Designer zu verbinden. Designer werden die Möglichkeit erhalten, Farbe in der realen Welt zu messen und die Daten über eine Bluetooth-Verbindung einfach in Photoshop zu verwenden.

Solide Bilanz

Am 30. September 2019 verfügte die Datacolor über liquide Mittel und Finanzanlagen von USD 44,2 Mio. (30. September 2018: USD 40,6 Mio.), entsprechend 61% (58%) der Bilanzsumme von USD 71,9 Mio. (USD 70,4 Mio.). Das konsolidierte Eigenkapital nahm auf USD 45,3 Mio. (USD 44,1 Mio.) zu und die Eigenkapitalquote betrug solide 63,1% (62,6%). Die Datacolor AG ist weiterhin schuldenfrei.

Datacolor AG

Die Datacolor AG (Holdinggesellschaft für Datacolor-Beteiligungen) steigerte im Geschäftsjahr 2018/19 den Gewinn auf CHF 2,6 Mio. (CHF 1,4 Mio.). Nach Ausschüttung einer Dividende von CHF 2,5 Mio. (entsprechend 60% des konsolidierten Jahresgewinns 2017/18) verfügte Datacolor AG am 30. September 2019 über ein Eigenkapital von CHF 18,1 Mio. (CHF 17,0 Mio.).

Weiterer Ausbau des Unternehmens zur Förderung des Wachstums

Im Geschäftsjahr 2018/19 hat die Datacolor die Bereiche Marketing, Vertrieb und Support sowie Forschung und Entwicklung mit neuen Mitarbeitenden weiter ausgebaut. Trotzt der Umsetzung der Wachstumsstrategie nahm die durchschnittliche Mitarbeiterzahl als Folge der Programme zur Effizienzsteigerung nur leicht von 417 auf 426 zu. Der Einführungsprozess für neue Mitarbeitende, die interne Weiterbildung und die Massnahmen zur Förderung des Engagements wurden digitalisiert und intensiviert.

Änderungen im Management

Am 1. November 2018 übernahm Philipp Hediger die Aufgaben als CFO der Datacolor und löste in dieser Funktion Annet van der Laan ab. Sodann wählte die Generalversammlung am 5. Dezember 2018 Hanno Elbraechter als neues Mitglied in den Verwaltungsrat der Datacolor AG. Er folgt auf Dr. Fritz Gantert, der die Datacolor über 15 Jahre mit seinem Know-how verdankenswert unterstützte.

Ausblick

Mit ihrer gut gefüllten Entwicklungspipeline und der fortlaufenden Einführung innovativer, hochpräziser Farbmesslösungen will Datacolor unter der Voraussetzung einer stabilen Entwicklung der Weltwirtschaft und damit einhergehend einem guten Investitionsklima in den kommenden Jahren deutlich wachsen und die Margen steigern. Um diese Ziele zu erreichen, wird Datacolor weiterhin massgeblich in die Entwicklung zukunftsweisender Lösungen zur präzisen Farbmessung, die Stärkung des globalen Marketings, hauptsächlich im Online-Bereich, sowie in den zielgerichteten Weiterausbau und die Steigerung der Effizienz der kundennahen Verkaufs-, Service- und Supportorganisation investieren.

Der vollständige Geschäftsbericht 2018/19 ist verfügbar unter: https://ir.datacolor.com/finanzpublikationen/

Luzern, 15. November 2019

Für weitere Informationen T +41 44 488 40 19 Datacolor AG, Investor Relations, Olga Wüschner www.datacolor.com Waldstätterstrasse 12, 6003 Luzern Finanztermine 5. Dezember 2019 Generalversammlung 2018/19 8. Mai 2020 Publikation Halbjahresbericht 2019/20 27. Oktober 2020 Publikation Eckdaten 2019/20 17. November 2020 Publikation Geschäftsbericht 2019/20 9. Dezember 2020 Generalversammlung 2019/20

