Die amerikanische Bekleidungskette Abercrombie & Fitch Co. (ISIN: US0028962076, NYSE: ANF) zahlt weiterhin eine Quartalsdividende in Höhe von 20 US-Cents. Die Aktionäre erhalten die Auszahlung am 16. Dezember 2019 (Record date: 6. Dezember 2019). Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,80 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 17,95 US-Dollar (Stand: 14. November 2019) 4,46 Prozent. Das Unternehmen hatte ...

