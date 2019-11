In unserem Beitrag vom 11.11.2019 hatten wir über die Perspektiven von Impala Platinum (ZAE000083648) in Simbabwe berichtet und dabei auf die Diversifizierungs- und Margenpotenziale der angestrebten Verstärkung der Förderaktivitäten in Simbabwe hingewiesen.Die Gehaltsverhandlungen mit der Minengewerkschaft AMCU standen in dieser Woche vor dem Abschluss und sollten heute unterzeichnet werden. Aber kurz vorher sagte die Gewerkschaft die Zeremonie ab, weil noch einige technische Details geklärt werden müssten.Ungeachtet der verzögerten Unterzeichnung der Einigung erscheint es ermutigend, dass trotz verschiedener Ankündigungen ein Streik zuletzt vermieden werden konnte. So wurde eine diesbezügliche Urabstimmung über einen Streik durch die Gewerkschaft nicht durchgeführt. AMCU Generalsekretär Jeffrey Mphahlele teile in einem Interview mit Bloomberg mit, dass er keine neuen Forderungen stellen werde, und dass die Verhandlungen vorbei seien. Es sei eine Frage von Tagen, bis das Dokument unterzeichnet werde.

Den vollständigen Artikel lesen ...