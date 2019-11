Die Koalition erhöht die Luftverkehrsabgabe um ein paar Euro. Doch an der Mehrwertsteuerfreiheit bei innereuropäischen Flügen will die Bundesregierung nicht rütteln.

Ein großes Klimaschutzpaket hat die Bundesregierung geschnürt und dem Deutschen Bundestag für diesen Freitag zur Abstimmung vorgelegt. Dazu gehört auch: Fliegen soll teurer werden. Konkret soll die Luftverkehrssteuer für innereuropäische Ziele um 5,53 auf 13,03 Euro steigen, und zwar zum 1. April 2020. Das klingt erst einmal nach (ein wenig) Tatkraft. Gleichwohl werden grenzüberschreitende Flüge in der EU weiterhin vom Staat privilegiert. Sie bleiben nämlich von der Mehrwertsteuer befreit. Diese Vergünstigung ist in der EU-Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie festgeschrieben.

Und daran will die Bundesregierung offensichtlich nichts ändern. Zumindest gab das Bundesfinanzministerium auf Anfrage des grünen Abgeordneten Stefan Schmidt zu verstehen, dass es an der entsprechenden EU-Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie nicht rütteln wolle. Denn, so schreibt die Parlamentarische Staatssekretärin im Finanzministerium Sarah Ryglewski (SPD) ...

