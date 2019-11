FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.11.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 18.11.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.11.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 18.11.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

1G7 XFRA US3765351008 GLADSTONE CAPITAL CORP. 0.064 EUR

ME1 XFRA IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM NOM. 0.210 EUR

1T1 XFRA GB00BDSFG982 TECHNIPFMC PLC DL 1 0.118 EUR

7CO XFRA IT0005136681 COIMA RES S.P.A. 0.100 EUR

CK0 XFRA GB00BDCPN049 COCA-COLA EU.PA. EO -,01 0.620 EUR

GLE XFRA US3765361080 GLADSTONE COMM. DL-,01 0.114 EUR

THK1 XFRA SG1AJ2000005 THAKRAL CORP. LTD 0.013 EUR

821 XFRA US87105L1044 SWITCH INC. CL.A DL-,001 0.027 EUR

XFRA DE000HLB3VM0 LB.HESS.-THR.ZI.DI.11C/18 0.001 %

XFRA DE000HLB3VN8 LB.HESS.-THR.ZI.DI.11D/18 0.002 %