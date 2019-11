FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.11.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.11.2019.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEXFRA US0162591038 ALIMERA SCIENCES DL-,01OMAX XFRA SE0000722365 OASMIA PHARMACEUT. SK-,10XB4N XFRA LU0484968655 XTR.II EUR CO.BD EX FI.ICDBXC XFRA LU0290357333 XTR.II EUR.GOV.BD10-15 1CCQH3 XFRA HK0131037993 CHEUK NANG CONS.XG71 XFRA LU0730820569 XTR.II GER.GOV.BD7-10 1DEXGN5 XFRA LU0613540854 XTR.II GE.GO.BD3-5SW.1DEOXBO1 XFRA LU0613540185 XTR.II ITALY GOV.BD 1DXBO3 XFRA LU0613540698 XTR.II IT.GO.AG.BD SW. 1DD5BF XFRA LU0429459513 XTR.II US TREAS.IN.LI. 1DXD5F XFRA LU0835262626 XTR.EUR.ST.50 XFINANC. 1DUIQM XFRA IE00BFWMMG89 UBSI-MSCIWSFMX ADLDU2IH XFRA DE000A0X7582 ACATIS IFK VALUE RENTEN A7MB XFRA GB00BVVT4H71 MOTIF BIO PLC LS -,01