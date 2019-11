FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.11.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 18.11.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.11.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 18.11.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

ESY XFRA DE0005634000 EASY SOFTWARE AG

L3XA XFRA BRELETACNPB7 CENTRAIS EL.BR.ELET.PFD B

L3X XFRA BRELETACNOR6 CENTRAIS EL.BR.ELETROBRAS

H00 XFRA SE0005933082 HELIOSPECTRA AB (PUBL)

21U XFRA AU000000PEA3 PACIFIC ENERGY LTD