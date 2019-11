FRANKFURT (Dow Jones)--LEG Immobilien hat in den ersten neun Monaten die Ertragskraft seines operativen Geschäfts weiter gesteigert. Die Prognose für das laufende Jahr bestätigte der MDAX-Konzern und stellt eine höhere Dividende in Aussicht. Für das kommende Jahr ist LEG nun aber dank positiver Effekte aus Akquisitionen und vorzeitigen Refinanzierungen zuversichtlicher als bisher und hob den Ausblick an.

"Die Leistungsfähigkeit unserer Bewirtschaftungsplattform und die zügige Folge werthaltiger Zukäufe lassen uns - trotz vieler regulatorischer Herausforderungen - optimistisch in die Zukunft schauen", sagte Vorstandschef Lars von Lackum laut der Mitteilung. "Zudem setzen wir verstärkt auf Investitionen in Neubau, um einen Beitrag zur Entspannung der Wohnungsmärkte zu leisten."

In den neun Monaten per Ende September stieg die in der Immobilienbranche übliche Ertragskennziffer Funds from Operations (FFO I) um 7,0 Prozent auf 259,1 Millionen Euro bzw 4,09 Euro pro Aktie. Die operative EBITDA-Marge verbesserte sich auf 75,1 Prozent, nach 73,4 Prozent im Vorjahreszeitraum.

Das Pro-forma-Nettoanlagevermögen (NAV) lag Ende September bei 100,52 Euro pro Aktie und damit 7,6 Prozent über dem Wert von Ende Dezember. Der wesentliche Treiber für den Anstieg war die Neubewertung des Immobilienportfolios zur Jahresmitte, die mit einer durchschnittlichen Aufwertung von 5,1 Prozent, in Summe 550,2 Millionen Euro verbunden war.

Für das laufende Jahr bestätigt der Vorstand die Prognose für den FFO I von 338 bis 344 Millionen Euro. Aufgrund von Verkäufen dürfte das untere Ende dieser Bandbreite erreicht werden, teilte LEG mit. Die EBITDA-Marge könne trotz Kosteninflation und traditionell höherer Aufwendungen im Schlussquartal ausgeweitet werden.

Im kommenden Jahr erwartet LEG dank Akquisitionen und Refinanzierungsmaßnahmen nun einen FFO I in der Spanne von 370 bis 380 Millionen Euro. Zuvor hatte das Unternehmen hier 356 bis 364 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

Dank der hohen Nachfrage nach deutschen Wohnimmobilien und der positiven operativen Performance werde auch bis Jahresende mit einer positiven Wertentwicklung gerechnet. Das eigene Portfolio profitiert dabei auch von den Aufholeffekten in vielen B-Städten.

LEG will für das laufende Jahr eine Dividende von 3,60 Euro zahlen nach 3,53 Euro im Vorjahreszeitraum.

