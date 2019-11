Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Walmart nach Zahlen zum dritten Quartal von 120 auf 124 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Scot Ciccarelli hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine solide Umsatzentwicklung und das verbesserte operative Ergebnis am US-Heimatmarkt hervor. Er rechnet damit, dass der zunehmende Online-Handel das Gewinnwachstum des Handelskonzerns mit der Zeit vorantreiben wird./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2019 / 13:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2019 / 13:49 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0134 2019-11-14/21:21

ISIN: US9311421039