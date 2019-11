Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Für den DAX ging es am Donnerstag erneut ein Stück weit abwärts. Damit fiel er mal wieder unter die 13.200 Punkte-Marke. Am Ende des Tages stand ein Minus von knapp 0,4 Prozent auf der Kurstafel. Der DAX schloss bei 13.180 Zählern. Marktidee: Deutsche Wohnen. Die Deutsche Wohnen hat die Anleger in dieser Woche mit guten Nachrichten überrascht. Zum einen gab es überzeugende Quartalszahlen. Zum anderen kündigte die Deutsche Wohnen ein Aktienrückkaufprogramm an. Die Aktie legte daraufhin zu. Damit es zu bullishen Anschlusssignal kommt, muss der Kurs aber erst noch über eine weitere Marke steigen.