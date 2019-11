Endlich wieder linke klare Kante bei Maybrit Illner. Wir haben in dem Moment eingeschaltet, als Sawsan Chebli sich, hübsch in Pose gesetzt, als Hassopfer präsentieren durfte, und ab da war längst klar: Das wird ja was werden!

Der Beitrag Bei Illner: Hetz' as hetz' can erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Den vollständigen Artikel lesen ...