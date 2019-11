FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter aufwärts geht es am Freitag im Verlauf des frühen Handels mit den DAX-Futures an der Eurex. Der Dezember-Kontrakt steigt gegen 08:05 Uhr um 62 Punkte auf 13.264 Punkte. In den Handel gegangen war er mit 13.208,5. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.269 und das Tagestief bei 13.199 Punkten. Umgesetzt wurden bisher gut 5.000 Kontrakte.

Damit wird der Future zwar noch in der Handelsspanne zwischen 13.130 und gut 13.300 Punkten gehandelt. Dabei nimmt er nun aber schon wieder die Widerstandszone um 13.300 Punkte ins Visier. Ein Überwinden würde laut Marktanalysten einen Anlauf Richtung 13.600 Punkte ermöglichen.

Im Blick steht nun zunächst der Verfallstag an den Terminbörsen: Am Mittag verfallen die November-Optionen auf den Euro-Stoxx-50 und auf den DAX, am Abend laufen die Optionen auf die Einzelaktien aus. Im Blick steht vor allem die 3.700er Marke im Euro-Stoxx-50: Hier gibt es große offene Positionen über insgesamt mehr als 400.000 Kontrakte.

November 15, 2019

