Microsofts Cloud-Dienst Azure läuft äußerst zufriedenstellend und beschert dem Softwareriesen aus Redmond Erfolgsmeldungen am laufenden Band. So stach Microsoft Ende Oktober den Marktführer im Cloud-Geschäft Amazon-Web-Services aus und sicherte sich einen 9 Milliardenauftrag des US-Verteidigungsministeriums. In Summe konnte der High Tech-Konzern den Umsatz von Azure im letzten Quartal um beachtliche 59 % im Jahresvergleich steigern. Hier zeigt sich, dass der aktuelle Microsoft-CEO Satya Nadella wieder ein glückliches Händchen bewiesen hat und Microsoft auf Wachstumskurs halten kann. Nur so kann man auch das hohe KGV von 28,78 für ein Unternehmen dieser Größe rechtfertigen (im Geschäftsjahr 2018/19).

Zum Chart

Seit der Bodenbildung im Dezember 2018 hat der Wert einen schönen Aufwärtstrend ausgebildet, der Mitte August 2019 in eine Seitwärtsbewegung übergegangen ist. Diese Seitwärtsphase wurde nach der Ad Hoc Meldung über den vom Pentagon gewonnenen 9 Milliarden-Auftrag am 28. Oktober mit einem Gap nach oben verlassen. ...

