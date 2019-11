Positve Signale im Handelsstreit haben am Morgen die asiatischen Börsen - zumindest teilweise - anziehen lassen und dürften auch in Frankfurt für kleinere Gewinne in der Eröffnungsphase sorgen. Am Donnerstag hatte die US-Seite von einer Annäherung gesprochen und auch China hält ein Phase-1-Abkommen für möglich. Knackpunkte könnten die versprochenen Agrarkäufe der Volksrepublik und die Strafzölle sein. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...