Welcher Investor wünscht sich nicht möglichst hohe Gewinne bei möglichst geringem Risiko? Leider gibt es in der Welt nicht viel umsonst. An der Börse schon gar nicht. Auch die schwer in Mode gekommenen ETFs (Exchange Traded Funds: börsengehandelte Fonds) sind nicht frei von Risiken. Doch manche Risiken, die den ETFs angedichtet werden, sind aus meiner Sicht eher zahnlose Tiger und stellen sich bei genauerem Hinsehen als ziemlich harmlos heraus. Risiko Nr. 1: Totalverlust Index-ETFs sind beliebt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...