Die Autobranche rund um die VW (WKN: 766403)-, Daimler (WKN: 710000)- oder BMW (WKN: 519000)-Aktie steht derzeit vor großen Veränderungen. Aber auch Tesla (WKN: A1CX3T) kann noch viel verbessern. So ist immer noch relativ ungewiss, welche umweltfreundliche Technologie sich am Ende wirklich durchsetzen wird. Andererseits sollten Konsumenten aber auch nicht gleich Perfektion von den neuen Antrieben erwarten. Alle Technologien befinden sich in der Entwicklung und so werden elektrische sowie Brennstoffzellenfahrzeuge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...