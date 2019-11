Die USA haben sich mit Blick auf den Handelsstreit mit China optimistisch gezeigt.Larry Kudlow, Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, sagte am Donnerstag, eine Vereinbarung rücke näher. Es gebe "sehr konstruktive Diskussionen" mit Peking. Beide Seiten seien in engem telefonischen Kontakt und ein Abkommen könne schon bald geschlossen werden. "Die Stimmung ist ziemlich gut."Man erreiche die finale Phase, sagte der Berater von US-Präsident Donald Trump am späten Donnerstagabend ...

