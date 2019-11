Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) scheint in ruhigere Fahrwasser gekommen zu sein, der Kurs hält sich mal einige Zeit oberhalb 120,00 EUR, und es gibt auch wenig "Rauschen" in den diversen Finanzseiten. Klar weiterhin wird die Charttechnik bemüht, jede noch so kleine Widerstandszone, Unterstützung definiert und über die größtenteils weit oberhalb der derzeitigen Kurse liegenden Kursziele der Analysten schwadroniert.Zumindest auf Seiten der FT scheint man - vorerst? - das Pulver verschossen zu haben. Oder hakt man nicht nach, weil neues Pulver fehlt? Der Aktie kann es jedenfalls nur gut tun. ...

