Unterföhring (ots) - Das ist ein Statement. Die neue ProSieben-Show "Queen of Drags" startet mit sehr guten 13,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 39-jährigen Zuschauern. In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen verfolgten 11,4 Prozent, wie die Münchnerin Janisha Jones (26) die Juroren Heidi Klum, Conchita Wurst, Bill Kaulitz und Gastjurorin Olivia Jones am wenigsten überzeugt und die Show verlassen muss.In der zweiten Folge von "Queen of Drags" (Donnerstag, 21. November2019, 20:15 Uhr) inszenieren sich die neun Drag Queens in kosmischenOutfits vor den Juroren Heidi Klum, Conchita Wurst und Bill Kaulitzsowie Gast-Jurorin Amanda Lepore auf der Bühne. "Queen of Drags" immer donnerstags, 20:15 Uhr, auf ProSieben und auf Joyn.Queen of Drags im Netz: Informationen rund um die Show, Interviews mit den Drag Queens sowie Bilder zum Download sind unter http://presse.prosieben.de/queenofdrags abrufbar, exklusive Videos zu den Drag Queens und weitere Informationen zur Show gibt's unter https://www.prosieben.de/tv/queen-of-drags. .Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 15.11.2019 (vorläufig gewichtet: 14.11.2019)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentPetra DandlTel. +49 89 9507-1169Petra.Dandl@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 30 31 98 80 822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4440462