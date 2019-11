München (ots) - (Anm. d. Red.) Um ehrlich zu sein, Thomas Koch sitzt erneut im weit entfernten Düsseldorf und manchmal, da läuft eine Intercom-Technik nicht so richtig am Schnürchen. Deshalb ist die neue Podcastfolge auch nicht von allerhöchster Tonqualität... Dafür aber schön authentisch und ehrlich. Denn: Düsseldorf. Das ist eben nicht gleich gegenüber der anderen Seite des Tisches hier in München, an dem Kai Blasberg sitzt.Auch eine ehrliche Sache ist unser Sponsoring-Partner der Woche. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von unserer hauseigenen E-Mail-Adresse: podcast@tele5.de. Bitte schreiben Sie uns weiter - dann zelebrieren wir eine Sonderfolge mit "Der besten Zuhörerpost aller Zeiten".Wie dem auch sei - Aus aktuellem Anlass geht es in der neuen Folge von "Zwei Herren mit Hund" um: VERMARKTUNG. Ein Thema, dass die beiden versierten Media- wie Medienhelden immer mal wieder an und aufgerissen haben, aber nie zu Ende diskutierten. TELE 5 war nämlich auf Tour. Auf großer Theater-Tour. Mit dem FESTIVAL DER LIEBE-Ensemble in fünf großen Agentur-Städten. Für seine Werbekunden, Freunde und Freundesfreunde. Auch in Düsseldorf. Nur Thomas Koch hat als Zuschauer gefehlt. Wie er sich da herauslaviert?Unbedingt reinhören!In die neue Podcastfolge von Zwei Herren mit Hund. Auf Spotify, iTunes oder eben Soundcloud: http://ots.de/mJWSHRPressekontakt:TELE 5 KommunikationAlina HülskenManager KommunikationTel.: +49 (89) 649568 - 189alina.huelsken@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presse.tele5.deOriginal-Content von: TELE 5, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43455/4440471