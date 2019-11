J.C.Penney war einst der größte Retailer als Konzern noch vor Walmart. Jetzt ist er fast der kleinste. J.C. Penney wurde regelrecht an die Wand gefahren. Und der Kurs verlor mehr als 90 %. Heute gibt es erste Zahlen und Indizien dafür, ob dieser Turnaround gelingt. Gewettet wird auf ein positives Signal und darin stecken im Zweifel weit mehr als 100 %, wenn auch nicht in drei Tagen. Für gewiefte Investoren eine echte Wette.



