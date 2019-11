Die Vorlage der 9-Monats-Resultate glich beim Windturbinen-Hersteller Nordex geradezu einer Gratwanderung. Denn obwohl das Unternehmen einen kräftigen Umsatzzuwachs melden konnte, reagierten die Anleger zumindest anfänglich eher zurückhaltend. Was daran lag, dass die Profitabilität des Geschäftes zu wünschen übrigließ.

So musste Nordex in den ersten neun Monaten beim EBITDA einen Rückgang von rund 16 % auf 60,2 Millionen Euro verbuchen. Netto wurde ein Verlust von 76,5 Millionen Euro geschrieben, der damit ebenfalls deutlich schlechter ausfiel als im Vorjahr. Immerhin: Mit dem Zahlen zum Umsatz und EBITDA konnte Nordex die Markterwartungen übertreffen. Hinzu kam, dass in der Quartalsbetrachtung sichtbar wurde, dass ...

