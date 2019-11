Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute stehen keine Aktivitäten am Primärmarkt auf dem Programm, so die Analysten der Helaba.In der neuen Handelswoche würden neben der deutschen Finanzagentur die Schatzämter der Slowakei und Frankreich aktiv. Der Chef der amerikanischen Notenbank, Powell, sowie andere FED-Vertreter hätten vorerst keine weiteren Zinssenkungen in Aussicht gestellt. Für dieses Jahr würden die Geldmarkt-Futures noch eine Zinssenkung zur Hälfte einpreisen. Bis Januar 2021 seien immerhin knapp eineinhalb Zinssenkungen von 25 BP eskomptiert. Die US-Kurve sei in den vergangenen Handelstagen etwas flacher geworden. Der Aufwärtstrend von Ende August sei jedoch intakt. In Deutschland sei die Renditedifferenz zwischen 10- und 2-jährigen Anleihen hingegen auf die Unterstützungslinie von bei 30 BP gesunken. (15.11.2019/alc/a/a) ...

