Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Tschechische Zentralbank hat ihren Leitzins im November unverändert bei 2,0% gelassen, doch im geldpolitischen Komitee herrscht Uneinigkeit, so Daria Orlova von der DekaBank.Trotz der deutlichen Abkühlung im Verarbeitenden Gewerbe, wo viele Betriebe Produktionskürzungen wegen schlechter Auftragslage melden würden, verharre die Inflationsrate am oberen Ende des Toleranzbandes der Zentralbank (2 +/-1%). Deshalb würde die Falken-Fraktion den Leitzins gerne weiter anheben, damit die Inflationserwartungen gut verankert bleiben würden. Doch die Prognosen seien aufgrund der hohen politischen Risiken, wie Handelskonflikt oder Brexit, erschwert und die Geldpolitik entfalte erst mit einer zeitlichen Verzögerung von sechs bis zwölf Monaten ihre Wirkung. Die Analysten der DekaBank würden davon ausgehen, dass diese Argumente des Tauben-Lagers in den nächsten Monaten überwiegen würden und sich in der zweiten Jahreshälfte 2020 die Inflationsdynamik wieder normalisiere, sodass der Leitzins unverändert bleiben könne. ...

