BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat weitere Details ihrer Strategie Künstliche Intelligenz bekanntgegeben. Demnach sollen Forschungszentren untereinander und in Europa enger vernetzt und ihre Förderung bis 2022 verdoppelt werden. Empfänger sind die bestehenden Kompetenzzentren an den Universitäten München, Tübingen, Berlin, Dortmund/St Augustin, Dresden/Leipzig und das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, aber auch die Wirtschaft soll profitieren. "Mit der KI-Strategie wollen wir unsere Position an der Weltspitze der KI-Forschung weiter ausbauen", erklärte Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU).

Laut Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) erhalten auch Unternehmen und der Mittelstand Forschungshilfe. "Bundesweit sind KI-Trainer an den Start gegangen, die kleinen und mittleren Unternehmen KI-Kompetenzen vermitteln", so Altmaier. Sie seien in acht ausgewählten Mittelstand-4.0-Kompetenzzentren tätig. Laut der Mitteilung sollen "sukzessive" weitere Zentren hinzukommen. Auch der geplante Aufbau der europäischen Daten-Cloud "Gaia-X" sei ein Eckpfeiler der "Strategie Künstliche Intelligenz" der Bundesregierung. Die genau vor einem Jahr gestartete Strategie hat das Ziel, die weitere Entwicklung und Anwendung "ganzheitlich politisch zu gestalten", heißt es in der gemeinsamen Pressemitteilung der Bundesministerien für Forschung, Wirtschaft und Arbeit.

Neben der "Roadmap", die anlässlich des deutsch-französischen Ministerrats in Toulouse unterzeichnet wurde, sei auch die Deutsch-Schwedische Innovationspartnerschaft um das Thema Künstliche Intelligenz erweitert worden. Hier soll ein "Europäisches KI-Ökosystem" vorangetrieben werden.

Das beim Bundesarbeitsministerium geplante KI-Observatorium soll im Frühjahr 2020 eröffnet werden. Die Behörde hat die Aufgabe, die Technologieentwicklung und -verbreitung zu beobachten und auch eine Folgenabschätzung ethisch zu bewerten. Ein übergreifender Think-Tank "Zentrum digitale Arbeit" sowie fünf regionale Zukunftszentren sollen am 25. November an den Start gehen.

November 15, 2019

