Nach Abschluss von Pol 3 des Ultrahochspannungs-Gleichstromprojekts (UHVDC) in Champa-Kurukshetra überträgt dieser Zwischenkreis jetzt mehr Strom als jeder andere Zwischenkreis in Indien

Die ±800-kV-UHGÜ-Leitung ist ein wesentlicher Bestandteil der Initiative der indischen Regierung zur Bereitstellung zuverlässigen Stroms für 46 Prozent der Bevölkerung.

Nach der Fertigstellung kann die 1.305 km lange Verbindung 6.000 Megawatt (MW) Strom mit 800 kV übertragen und ist damit eines der weltweit größten Übertragungssysteme von der Energieerzeugung bis zum Verbrauch

GEs Grid Solutions-Geschäft (NYSE: GE) hat heute einen neuen Meilenstein in seinem Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung-Projekt (UHGÜ) in Champa-Kurukshetra in Indien angekündigt. Die 1.305 km lange Verbindung kann nun 4.500 MW Strom übertragen. Dies folgt auf die kürzlich erfolgte erfolgreiche Errichtung des dritten von vier Polen, die für die ±800-kV-UHGÜ-Leitung geplant sind.

Eine Besonderheit des Champa-Projekts ist die Verwendung einer Oberleitung mit dedizierter metallischer Rückleitung, die einen Neutralleiter als Teil des Gleichstromkreises verwendet. GE ist das weltweit erste Unternehmen, das diese Technologie mit diesem Projekt demonstriert, und bietet daher dem Kunden einen zusätzlichen Mehrwert, indem die typischen technischen und umweltbezogenen Probleme, die mit der herkömmlichen Elektrodenlösung verbunden sind, beseitigt werden.

Die Übertragungsleitung ist ein wesentlicher Bestandteil der "Strom für alle"-Initiative der indischen Regierung und wird dazu beitragen, Millionen von Menschen in den Bundesstaaten Punjab, Haryana, Delhi, Uttar Pradesh und Umgebung mit zuverlässigem Strom zu versorgen. Das Projekt wird von GE T&D India Limited durchgeführt, das börsennotierte Unternehmen des indischen Netzlösungsgeschäfts von GE.

Neue Regierungsinitiativen und robuste Investitionen des Privatsektors haben Indiens langjähriges Stromdefizit aufgeholt. Mit dem wachsenden Markt für erneuerbare Energien verfügt das Land nun über eine installierte Leistung von über 360 Gigawatt (GW) und ist damit der drittgrößte Stromerzeuger der Welt. Um jedoch die Vision der Regierung zu erfüllen und die Konnektivität auf den letzten Schritten sicherzustellen, ist die kontinuierliche Entwicklung eines robusten Übertragungsnetzes für das Land von entscheidender Bedeutung.

Die Power Grid Corporation of India Ltd. (POWERGRID), Indiens größtes staatliches Übertragungsunternehmen, trägt zur Lösung dieses Problems bei, indem es die nordindische Stromdefizitregion mit ostindischen Stromüberschussregionen mithilfe der UHGÜ-Technologie von GE verbindet.

"Dank dieses jüngsten Meilensteins im GE Champa-Kurukshetra-Projekt überträgt Indien jetzt mehr Strom über diese Verbindung als jede andere Gleichstromverbindung in Indien, was zur Beseitigung der Versorgungsengpässe im Norden beiträgt. Zu diesem Projekt gehört auch eine Integration, bei der zwei getrennt gestaltete Bipole über dieselbe Gleichstromleitung parallel betrieben werden. Dies ist ein Konstruktionsmerkmal, das nur bei zwei anderen HGÜ-Projekten auf der Welt zu sehen ist, an denen GE beteiligt war. Dies ist ein großes Kompliment an unsere bisherigen und aktuellen Funktionen im Bereich HGÜ-Steuerung. Im Namen aller Mitarbeiter von GE Grid Solutions möchte ich unseren Teams in Indien und unserem britischen HGÜ-Kompetenzzentrum für diese bemerkenswerte Leistung danken", sagte Rajendra Iyer, Head of Grid Integrated Solutions bei GE Grid Solutions. Die Geschäftssparte Grid Integration Solutions, die sich aus Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungs (HGÜ) und FACTS-Technologien zusammensetzt, entwickelt und integriert Übertragungslösungen, die den sich ständig weiterentwickelnden Energiebedarf der Welt decken.

Das Projekt Champa-Kurukshetra überträgt Strom aus Kraftwerken in Chhattisgarh, einem Bundesstaat im Osten Indiens, zu einer von GE gebauten Gleichrichterstation in Champa, wo er von Wechselstrom (AC) in Gleichstrom (DC) umgewandelt wird. Der Strom wird in großen Mengen über die UHGÜ-Leitung transportiert und dann von einer GE-Wechselrichterstation in Kurukshetra, Haryana, in Wechselstrom umgewandelt. Von dort aus wird der Strom in die umliegenden ländlichen Bundesstaaten transportiert, die eine zuverlässige und gleichmäßige Stromversorgung benötigen. Die Gleichstromtechnologie transportiert Strom effizient über große Entfernungen, wodurch Übertragungskosten und -verluste gesenkt werden. Darüber hinaus ist es eine umweltfreundlichere Technologie, da weniger Oberleitungen erforderlich sind, um die gleiche Energiemenge wie ein Hochspannungs-Wechselstromsystem zu liefern.

In Phase 1 des 2017 abgeschlossenen Projekts wurden 3.000 MW Übertragungskapazität bereitgestellt. Durch die kürzlich erfolgte Inbetriebnahme von Pol 3 von GE wurden weitere 1.500 MW Übertragungskapazität hinzugefügt. Dies ist ein wichtiger Richtwert für den Abschluss von Phase 2. Nach der Inbetriebnahme von Pol 4 wird das gesamte System 6.000 MW Strom mit 800 kV übertragen. Damit ist das Projekt eines der weltweit größten Übertragungsnetze für Stromerzeugung und -verbrauch.

Hinweise für Redakteure:

Über GE T&D India Limited:

GE T&D ist das börsennotierte Unternehmen der Geschäftssparte Grid Solutions von GE in Indien. Mit über 100 Jahren Präsenz in Indien ist GE T&D India ein führender Anbieter im Bereich Energieübertragung und -verteilung mit einem Produktportfolio von Mittelspannung bis Höchstspannung (1.200 Kilovolt) für die Märkte Energieerzeugung, -übertragung und -verteilung, Industrie und Infrastruktur.

GE T&D India ist in allen Phasen der Stromversorgungskette stark vertreten und bietet eine breite Palette von Produkten an, darunter Leistungstransformatoren, Leistungsschalter, gasisolierte Schaltanlagen, Messwandler und Schaltanlagen zur Stationsautomatisierung. Digitale Softwarelösungen, schlüsselfertige Lösungen für den Schaltanlagenbau, flexible Wechselstromübertragungssysteme, Hochspannungs-Gleichstrom und Servicesuite gehören zur Angebotspalette. Mit sechs Produktionsstandorten ist GE T&D India für die Zukunft gerüstet, um den wachsenden Anforderungen an Anlagen und Dienstleistungen gerecht zu werden. GE konzentriert sich auf die Einführung von "Grünen und Digitalen Lösungen", um das Netz in Indien intelligenter und umweltfreundlicher zu gestalten.

Über GE Grid Solutions:

Grid Solutions, eine Geschäftssparte von GE Renewable Energy, bedient Kunden weltweit mit über 17.000 Mitarbeitern in rund 80 Ländern. Mit Grid Solutions können Energieversorger und die Industrie den Strom vom Erzeugungszeitpunkt bis zum Verbrauch effektiv verwalten und so die Zuverlässigkeit, Effizienz und Widerstandsfähigkeit des Netzes maximieren. Weitere Informationen zur Geschäftssparte Grid Solutions von GE Renewable Energy finden Sie unter www.gegridsolutions.com.

