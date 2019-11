Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für ABB von 22 auf 25 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Geschäftszahlen zum dritten Quartal hätten gezeigt, dass sich der Schweizer Industriekonzern in die richtige Richtung bewege, schrieb Analyst Michael Hagmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der designierte Vorstandsvorsitzende Björn Rosengren dürfte den Wandel in der Unternehmenskultur beschleunigen und das Produktportfolio verstärkt umbauen, um die operative Entwicklung zu verbessern./la/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2019 / 15:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2019 / 03:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

