Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Reckitt Benckiser von 5550 auf 5000 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Aktien des Konsumgüterkonzerns hätten sich zuletzt mehr oder weniger seitwärts bewegt, obwohl die jüngsten Quartalszahlen enttäuscht hätten und die Prognose gesenkt worden sei, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sei wohl der eloquenten Diagnose der Unternehmensprobleme geschuldet, die der neue Vorstandsvorsitzende Laxman Narasimhan vorgenommen habe. Heilung sei aber noch nicht in Sicht; vielmehr lägen noch einige Herausforderungen und Unsicherheiten vor Reckitt Benckiser./la/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2019 / 14:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2019 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2019-11-15/10:44

ISIN: GB00B24CGK77