Original-Research: UMT AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu UMT AG Unternehmen: UMT AG ISIN: DE000AZYN702 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 15.11.2019 Kursziel: 8,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Henrik Markmann UMT gibt strategische Partnerschaft bekannt und erhöht Guidance UMT hat gestern eine strategische Partnerschaft mit dem in London ansässigen Private-Equity-Fonds Kingsbridge Capital Advisors Ltd. bekannt gegeben und die Jahresziele angehoben. Strategische Partnerschaft eröffnet neue Wachstumsmöglichkeiten: Bei dem neuen Partner Kingsbridge handelt es sich um einen finanzstarken PE-Fonds mit Fokus auf europäische Small- und MidCaps. Nach Unternehmensangaben hat dieser in den letzten Jahren über 750 Mio. Euro investiert. Wir gehen davon aus, dass UMT bereits im laufenden Jahr von der Partnerschaft operativ profitiert und erste Aufträge aus dem Netzwerk von Kingsbridge erhalten hat. Perspektivisch ist u.E. auch eine kapitalunterlegte Partnerschaft denkbar, sodass UMT in dem PE-Fonds für zukünftige Wachstumsinvestitionen einen starken potenziellen Partner gefunden hat. Deutlich dynamischere Umsatz- und Ergebnisentwicklung in H2 prognostiziert: Für das laufende Geschäftsjahr erwartet der Vorstand nun einen Umsatz von 11,5 Mio. Euro sowie eine EBITDA-Marge i.H.v. 35% (zuvor: ??zVerbesserung des Umsatzes und des operativen Ergebnisses"). Die neue Guidance impliziert für H2 mit +37,7% yoy eine im Vergleich zu H1 (+7,5% yoy) bzw. unserer bisherigen Schätzung (+8,6% yoy) deutlich dynamischere Umsatzentwicklung auf 5,7 Mio. Euro. Auch auf Ergebnisebene dürfte das zweite Halbjahr deutlich stärker ausfallen als in unseren Prognosen bislang angenommen. Das Management rechnet in H2 mit einer überproportionalen EBITDA-Steigerung auf 2,3 Mio. Euro (+40,0% yoy). Hintergrund der Prognoseanhebung dürfte eine hohe Nachfrage nach Technologie-Beratungsleistungen sein. Wir gehen davon aus, dass hierbei auch der neue strategische Partner bereits erste positive Impulse im Neugeschäft liefert. Prognosen angehoben: Da wir zum jetzigen Zeitpunkt die Visibilität für die letzten Wochen des FY2019 als hoch einstufen, haben wir unsere Prognosen für das laufende Jahr auf die Höhe der neuen Jahresziele angehoben. Für die nächsten Jahre lassen wir unsere Wachstumsprognosen auf Umsatzebene vorerst unverändert. Im Hinblick auf die erhöhte Dynamik in H2/19 dürften unsere Schätzungen jedoch konservativ sein. Unsere Margenerwartungen haben wir aufgrund der voraussichtlichen Ergebnisentwicklung in H2 erhöht. Da UMT in den letzten Jahren durch die Entwicklungsleistungen beim erfolgreichen Referenzprojekt Payback Pay sowohl Personal als auch Know-How aufgebaut hat, rechnen wir im wachsenden Mobile Payment-Markt auch für die kommenden Jahre mit einer erhöhten Nachfrage nach Beratungsdienstleistungen und sehen das verbesserte Margenniveau über 2019 hinaus als erreichbar an. Fazit: Die erhöhten Jahresziele legen nahe, dass die Gesellschaft operativ deutliche Fortschritte macht. Der strategische Partner dürfte auch in 2020 positive Impulse liefern. Infolge der Anhebung unserer Prognosen erhöht sich unser DCF-basiertes Kursziel auf 8,00 Euro (zuvor: 7,00 Euro). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19377.pdf

