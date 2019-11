Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research hat die PSI Software AG auch im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2019 (per 31.12.) den Wachstumskurs fortgesetzt. Dazu investiere das Unternehmen in eine stärker automatisierte App-Store-Cloud-Unterstützung, um zukünftig den Lizenzanteil am Umsatz zu erhöhen. In der Folge hebt der Analyst sein Kursziel an und erneuert das positive Rating.

Nach Analystenaussage eröffne sich dem Unternehmen im Bereich der Digitalisierung eine Wachstumschance. Dabei rechne das Management vor allem bei der Leittechnik sowie bei Automotive und Logistik mit einer anhaltend hohen Nachfrage. Weiteres Potenzial ergebe sich aus der wachsenden Bedeutung der Klimapolitik. Allein aus dem geplanten Klimaschutzprogramm 2030 in Deutschland könne ein Investitionsvolumen von rund 100 Mio. Euro in Leitsysteme fließen. Angesichts der Marktposition von PSI bestehe laut GSC eine gute Chance, einen Teil dieser potenziellen Aufträge zu erhalten.

Mit der Übernahme von PRINS habe PSI zudem die Position bei Netzleitsystemen ausgebaut. Nach Aussage des Analysten seien die Integrationskosten hier höher als zunächst erwartet ausgefallen. Im dritten Quartal habe die Gesellschaft in dieser Division aber bereits ein positives Ergebnis nach Umlagen erreicht. Entsprechend sei der Analyst für die weitere Entwicklung positiv gestimmt. Für das Geschäftsjahr 2021 prognostiziere er einen Anstieg beim Ergebnis je Aktie auf 1,10 Euro. Angesichts der hervorragenden Positionierung des Unternehmens sei in den kommenden Jahren mit einer positiven Geschäftsentwicklung zu rechnen. Demnach erhöht der Analyst sein Kursziel auf 22,00 Euro (zuvor: 21,00 Euro) und bestätigt das Rating "Kaufen".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 15.11.2019, 10:40 Uhr)

