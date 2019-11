BEIJING/ LOS ANGELES (IT-Times) - In den USA war es im Bereich Elektrobusse in letzter Zeit eher ruhig um BYD geworden. Doch nun melden die Chinesen einen Riesenauftrag aus Kalifornien. BYD hat auf der Annual Fall Conference der California Transit Association in Monterey den größten Auftrag für reine...

Den vollständigen Artikel lesen ...