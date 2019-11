Der Handelsüberschuss der Eurozone mit der übrigen Welt hat sich im September verringert. Nach Angaben des Statistikamts Eurostat vom Freitag betrug der Überschuss der Ausfuhren über die Einfuhren bereinigt 18,3 Milliarden Euro. Das sind 1,4 Milliarden Euro weniger als im August. Die Ausfuhren erhöhten sich um 0,6 Prozent, die Einfuhren stiegen jedoch stärker um 1,5 Prozent.

Die Europäische Union (EU) verzeichnete dagegen den dritten Monat in Folge ein Defizit im Außenhandel. Es betrug 5,1 Milliarden Euro, nach 5,9 Milliarden Euro im August. Den mit Abstand größten Exportüberschuss weist nach wie vor Deutschland auf, die größten Defizite fallen in den Niederlanden und Großbritannien an.

Die größten Handelspartner der EU sind unverändert die USA und China. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres stieg der Exportüberschuss gegenüber den USA auf 115,2 Milliarden Euro, nach 101,7 Milliarden Euro im Vorjahresabschnitt. Das Handelsdefizit mit China erhöhte sich von 131,1 Milliarden auf 145,5 Milliarden Euro./bgf/nas

