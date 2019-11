Bonn (www.anleihencheck.de) - Als sicher angesehene Staatsanleihen Deutschlands oder der USA waren gestern verstärkt gefragt, so die Analysten von Postbank Research.Grund seien Äußerungen von US-Präsident Donald Trump gewesen, die Zweifel an einer baldigen Einigung im US-chinesischen Handelsstreit genährt hätten. In der Folge habe die 10-jährige Bundrendite trotz einer positiven Überraschung bei den deutschen BIP-Daten 4 Basispunkte auf -0,35% nachgegeben, während US-Papiere gleicher Laufzeit mit 1,82% um 5 Basispunkte unter ihrem Vortagsniveau rentiert hätten. Positive, die Trump-Aussagen relativierende Kommentare vom Wirtschaftsberater des US-Präsidenten hätten hier im späten Handel noch für eine leichte Gegenbewegung gesorgt, die sich heute früh fortsetze. Zu beiden Seiten des Atlantiks lägen die Renditen aktuell ca. 2 Basispunkte höher als gestern Abend. (15.11.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...